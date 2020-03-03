К местным выборам не допустят партии, в которых меньше 40% женщин
Об этом сообщает движение ЧЕСТНО, передает RegioNews.
Отмечается, что в каждой пятерке списка партии должно быть не менее двух кандидатов каждого пола. Таким образом гендерный минимум для женщин и мужчин составляет 40%, и эта норма прописана в избирательном кодексе, принятом перед новым годом.
Впервые гендерные квоты на местных выборах были введены 2015 года, но тогда санкций за их несоблюдение не было. Теперь же ЦИК впервые в истории Украины не зарегистрирует список партии, если обнаружит нарушения квотного принципа.
Для партий, выдвигающих кандидатов в советы населенных пунктов с количеством избирателей менее 90 000, гендерная квота осталась на уровне 30% без указания последовательности.
Парламентская гендерная квота для следующих выборов тоже определена на уровне 40% и теперь является обязательной для исполнения.
Напомним, Повышение пенсий состоится перед местными выборами, которые состоятся 25 октября этого года.
- 11:05 04 марта На Кинбурнской косе на берег вынесло человеческие останки
- 11:04 04 марта В Черниговской области жителей предостерегли от походов в театры и кино
- 11:03 04 марта "Луцктепло" "нагрело" бюджет на 16 миллионов
- 10:51 04 марта Под Киевом из-за тумана столкнулись 10 автомобилей
- 10:44 04 марта Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
- 10:41 04 марта В зоне ООС погиб военный из Черниговской области
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука