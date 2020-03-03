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03 марта 2020, 18:26 3

К местным выборам не допустят партии, в которых меньше 40% женщин

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03 марта 2020, 18:26 3
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ЦИК не будет допускать к участию в местных выборах 2020 года партии, в списках которых не будут соблюдены все гендерные квоты
Фото: Чесно
ЦИК не будет допускать к участию в местных выборах 2020 года партии, в списках которых не будут соблюдены все гендерные квоты

Об этом сообщает движение ЧЕСТНО, передает RegioNews.

Отмечается, что в каждой пятерке списка партии должно быть не менее двух кандидатов каждого пола. Таким образом гендерный минимум для женщин и мужчин составляет 40%, и эта норма прописана в избирательном кодексе, принятом перед новым годом.

Впервые гендерные квоты на местных выборах были введены 2015 года, но тогда санкций за их несоблюдение не было. Теперь же ЦИК впервые в истории Украины не зарегистрирует список партии, если обнаружит нарушения квотного принципа.

Для партий, выдвигающих кандидатов в советы населенных пунктов с количеством избирателей менее 90 000, гендерная квота осталась на уровне 30% без указания последовательности.

Парламентская гендерная квота для следующих выборов тоже определена на уровне 40% и теперь является обязательной для исполнения.

Напомним, Повышение пенсий состоится перед местными выборами, которые состоятся 25 октября этого года.


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