В Черновцах госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

В Черновцах горожанина госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, это уже не первый случай в области

Фото: Черновицкая ОГА

В Черновцах горожанина госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, это уже не первый случай в области

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации. Муж вернулся из страны, в которой зафиксирован случай коронавирусной инфекции. 9 марта он обратился за помощью к медикам. Врачи сделали все необходимые лабораторные исследования, сейчас ожидают результаты. Напомним, что 9 марта количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 на всех континентах превысило 110 тысяч, вылечились почти 62000 людей, а вот умерли 3825 человек. Как информировали RegioNews ранее, 8 марта в Житомире в городскую больницу №1 доставили женщину, у нее подозревают коронавирус.

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