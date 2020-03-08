В Киеве прошел марш за права женщин

В воскресенье, 8 марта на Михайловской площади столицы прошел Марш женщин

Фото: hromadske.ua

В воскресенье, 8 марта на Михайловской площади столицы прошел Марш женщин

Об этом сообщает "Громадське", передает RegioNews.

Отмечается, что целью марша стало привлечение внимания к необходимости ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Участники акции заявили, что выступают против сексизма и дискриминации в обществе.

Шествие охраняли шеренги милиции, так как противники марша устроили контракцию на Михайловской площади.

Напомним, в воскресенье, 8 марта в связи с проведением массовых акций в центре Киева Национальная полиция и подразделения Нацгвардии усилили меры безопасности.

Также житель Броваров, который 6 марта в маршрутке напал на работницу полиции, был арестован на два месяца без права залога.