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08 марта 2020, 14:01 11

В Киеве прошел марш за права женщин

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08 марта 2020, 14:01 11
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В воскресенье, 8 марта на Михайловской площади столицы прошел Марш женщин
Фото: hromadske.ua
В воскресенье, 8 марта на Михайловской площади столицы прошел Марш женщин

Об этом сообщает "Громадське", передает RegioNews.

Отмечается, что целью марша стало привлечение внимания к необходимости ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Участники акции заявили, что выступают против сексизма и дискриминации в обществе.

Шествие охраняли шеренги милиции, так как противники марша устроили контракцию на Михайловской площади.

Напомним, в воскресенье, 8 марта в связи с проведением массовых акций в центре Киева Национальная полиция и подразделения Нацгвардии усилили меры безопасности.

Также житель Броваров, который 6 марта в маршрутке напал на работницу полиции, был арестован на два месяца без права залога.


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