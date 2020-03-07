Сводка ООС: четыре обстрела, потерь нет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 07.03.2020 #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 7 березня 2020 р.
Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрел был зафиксирован рядом с Красногоровкой. В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили обстрелы вблизи Зайцево, неподалеку Луганского и рядом с Новотошковское.
"Сегодня, 7 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
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