Сводка ООС: четыре обстрела, потерь нет

С начала текущих суток, 7 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала текущих суток, 7 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрел был зафиксирован рядом с Красногоровкой. В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили обстрелы вблизи Зайцево, неподалеку Луганского и рядом с Новотошковское.

"Сегодня, 7 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

