Почти 80% украинцев планируют отпраздновать 8 марта, – опрос

Еще 19 % респондентов заявили, что праздновать не будут

Еще 19 % респондентов заявили, что праздновать не будут

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг” в течение 21-25 февраля 2020 года, пишет Regionews.

"77 % опрошенных намерены праздновать 8 марта в этом году. 19 % отметили, что праздновать не будут. По сравнению с аналогичным опросом 2012 года несколько возросло количество тех, кто не празднует в этот день. Относительно больше таких респондентов на Западе страны, среди молодой и самой старшей возрастных групп”, – отмечается в результатах опроса.

По данным социологов, среди мужчин несколько больше респондентов, которые намерены праздновать 8 марта, чем среди женщин.

Для большинства опрошенных (68%) 8 марта является хорошим поводом "сделать приятное близким женщинам”. Относительно чаще такой вариант ответа выбирали молодежь, жители Востока и Юга.

Еще 11 % опрошенных считают 8 марта обычным днем (с 2013 года количество таких респондентов выросло вдвое). Это чаще всего жители Запада.

"Интересно, что женщины (13%) разделяют утверждение об обычном дне чаще, чем мужчины (8%)”, – уточнили социологи.

В ходе опроса лишь 9 % респондентов заявили, что считают 8 марта "символом борьбы женщин за свои права”. Еще 8% отозвались о нем как о празднике из советского прошлого. Последнее утверждение было ближе для респондентов старшего возраста.

Напомним, согласно опросам группы "Рейтинг" в относительном большинстве украинцы считают, что женщины достаточно представлены в разных общественных сферах. Однако почти 40% опрошенных убеждены, что женщин слишком мало в политике, 30-35% считают, что их недостаточно в правоохранительных органах, 26% – в армии, 19% – в бизнесе. Около половины украинцев считают, что в Украине не хватает политической партии, которая представляла бы интересы женщин.