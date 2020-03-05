В Киеве проведут марш ко Дню добровольца

14 марта в 18:00 в Киеве ветераны российско-украинской войны проведут марш ко Дню добровольца. Участники шествия пройдут по улицам Киева, финальной точкой которой будет посольство Российской Федерации

Фото: Страница братства ветеранов в Facebook

14 марта в 18:00 в Киеве ветераны российско-украинской войны проведут марш ко Дню добровольца. Участники шествия пройдут по улицам Киева, финальной точкой которой будет посольство Российской Федерации

Об этом идет речь на Facebook странице братства ветеранов украинско-российской войны.



Ветераны призывают присоединяться к событию всех неравнодушных украинский, чтобы дать понять власти, что капитуляция не пройдет.

"Мы не колеблясь стали на защиту Украины, когда враг пришел на нашу землю. Мы освобождали оккупированные украинские города и теряли на фронте наших собратьев. И мы не допустим, чтобы теперь власть договаривалась с врагом за нашими спинами, ведя Украины к капитуляции", - говорится в ивенте события.

Марш начнется в 18:00 от стадиона ЦСКА.