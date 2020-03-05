Подготовка к коронавирусу: николаевским врачам закупили противочумные халаты

В Николаеве управление по ЧС закупило специальные защитные комплекты для врачей, которые будут работать с пациентами с коронавирусом

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В Николаеве управление по ЧС закупило специальные защитные комплекты для врачей, которые будут работать с пациентами с коронавирусом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N. "Закуплены противочумные халаты, маски - 60 комплектов. Врачи смогут работать в три смены", - сообщил в ходе отчета о выполнении бюджета за 2019 года начальник управления ЧС Александр Герасименя. Данные спецсредства будут переданы в городскую больницу №1, куда по планам будут поступать пациенты в том случае, если выделенных в областных медучреждениях 120 коек будет не достаточно.

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