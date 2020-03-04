На Закарпатье местный житель попытался подкупить пограничника
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в facebook.
Сегодня ночью 31-летний закарпатец за помощью взятки пытался снискать расположение пограничников в пункте пропуска "Тиса" Чопского отряда. Он надеялся уговорить правоохранителей разрешить въезд в Украину его пассажиру, гражданину Венгрии с несоответствующим документом.
Водитель микроавтобуса, в котором следовал венгр, предъявил на пограничный контроль заграничный паспорт иностранца вместе со вложенными средствами. От неправомерной выгоды пограничный наряд отказался и доложил об инциденте руководству.
На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции. Денежные средства изъяты следственно-оперативной группой по протоколу осмотра места происшествия. После отбора объяснений и проведения соответствующих процессуальных мероприятий водитель продолжил поездку. Иностранцу отказано во въезде в Украину.
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