На Закарпатье местный житель попытался подкупить пограничника

На КПП "Тиса" закарпатец за взятку пытался провезти на территорию Украины гражданина Венгрии

Фото со страницы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в facebook

На КПП "Тиса" закарпатец за взятку пытался провезти на территорию Украины гражданина Венгрии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в facebook.

Сегодня ночью 31-летний закарпатец за помощью взятки пытался снискать расположение пограничников в пункте пропуска "Тиса" Чопского отряда. Он надеялся уговорить правоохранителей разрешить въезд в Украину его пассажиру, гражданину Венгрии с несоответствующим документом.

Водитель микроавтобуса, в котором следовал венгр, предъявил на пограничный контроль заграничный паспорт иностранца вместе со вложенными средствами. От неправомерной выгоды пограничный наряд отказался и доложил об инциденте руководству.

На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции. Денежные средства изъяты следственно-оперативной группой по протоколу осмотра места происшествия. После отбора объяснений и проведения соответствующих процессуальных мероприятий водитель продолжил поездку. Иностранцу отказано во въезде в Украину.