08:46  05 марта
Боевики на Донбассе выпустили по ВСУ почти 30 мин, есть раненые
08:15  05 марта
Рада таки собирает еще одно внеочередное заседание из-за недоверия Рябошапке
09:31  05 марта
Карантин в Новых Санжарах: сегодня заканчивается обсервация эвакуированных из Китая
UA | RU
UA | RU
05 марта 2020, 08:46 10

Боевики на Донбассе выпустили по ВСУ почти 30 мин, есть раненые

Читайте також
українською мовою
05 марта 2020, 08:46 10
Читайте також українською мовою
По состоянию на 4 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня - противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Фото: flickr/ministryofdefenceua
По состоянию на 4 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня - противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Как сообщили RegioNews в штабе Операции объединенных сил, все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В частности, рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и 8 мин из минометов калибра 82 мм, а также 3 выстрела враг совершил со станкового противотанкового гранатомета; вблизи Мироновского - с 82-мм миномета - 4 мины; в районе населенного пункта Шумы - со станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов рядом; возле Травневого - с миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме этого, за прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали - с нашей стороны режим тишины был соблюден.

Как отмечается, 4 марта в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащего Объединенных сил получили ранения.

"С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 марта в Луганской области в результате обстрелов получил тяжелое ранение украинский воин.


Донбасс обстрелы боевики
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Сделать невозможное. Какие задачи Шмыгаль решит для Зеленского
04 марта 2020, 21:37
Кто есть кто в новом правительстве Дениса Шмыгаля
04 марта 2020, 21:05
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »