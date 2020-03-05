Боевики на Донбассе выпустили по ВСУ почти 30 мин, есть раненые
Как сообщили RegioNews в штабе Операции объединенных сил, все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
В частности, рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и 8 мин из минометов калибра 82 мм, а также 3 выстрела враг совершил со станкового противотанкового гранатомета; вблизи Мироновского - с 82-мм миномета - 4 мины; в районе населенного пункта Шумы - со станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов рядом; возле Травневого - с миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Кроме этого, за прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали - с нашей стороны режим тишины был соблюден.
Как отмечается, 4 марта в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащего Объединенных сил получили ранения.
"С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что 4 марта в Луганской области в результате обстрелов получил тяжелое ранение украинский воин.
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