В Луганской области в результате обстрелов тяжело ранен украинский воин - Минобороны

С начала суток 4 марта российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении

Фото: Министерство обороны Украины

С начала суток 4 марта российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

С 6.20 в течение получаса боевики из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливали позиции подразделений Объединенных сил, оборудованные неподалеку Крымского. А после 8 часов утра оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм по украинским опорным пунктам возле Орехового.

В обоих случаях украинские воины ответили с вооружения, не запрещенного договоренностями.

Вследствие сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.