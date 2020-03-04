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04 марта 2020, 13:19 2

В Луганской области в результате обстрелов тяжело ранен украинский воин - Минобороны

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04 марта 2020, 13:19 2
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С начала суток 4 марта российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении
Фото: Министерство обороны Украины
С начала суток 4 марта российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

С 6.20 в течение получаса боевики из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливали позиции подразделений Объединенных сил, оборудованные неподалеку Крымского. А после 8 часов утра оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм по украинским опорным пунктам возле Орехового.

В обоих случаях украинские воины ответили с вооружения, не запрещенного договоренностями.

Вследствие сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.


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