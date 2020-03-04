В Луганской области в результате обстрелов тяжело ранен украинский воин - Минобороны
С начала суток 4 марта российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении
С начала суток 4 марта российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
С 6.20 в течение получаса боевики из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливали позиции подразделений Объединенных сил, оборудованные неподалеку Крымского. А после 8 часов утра оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм по украинским опорным пунктам возле Орехового.
В обоих случаях украинские воины ответили с вооружения, не запрещенного договоренностями.
Вследствие сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.
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