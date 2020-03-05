Бойовики на Донбасі випустили по ЗСУ майже 30 мін, є поранені
Як повідомили RegioNews у штабі Операції об'єднаних сил, усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Зокрема, поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та 8 мін з мінометів калібру 82 мм, а також 3 постріли ворог здійснив зі станкового протитанкового гранатомету; поблизу Миронівського – з 82-мм міномету – 4 міни; в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомету - 6 пострілів; поруч з Травневим – з міномету калібру 82 мм – 3 міни, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Окрім цього, упродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих осіб немає. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали – з нашого боку режим тиші було дотримано.
Як зазначається, 4 березня внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.
"З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 березня в Луганській області внаслідок обстрілів отримав важке поранення український воїн.
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