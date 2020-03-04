Вследствие обстрелов на Донбассе ранены четыре украинских военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Рядом с Крымским боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и 6 мин с миномета калибра 82 мм; вблизи Мироновского - с 82-мм миномета - 4 мины; в районе населенного пункта Шумы - с станковой противотанкового гранатомета враг совершил 6 выстрелов.
С начала суток 4 марта в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащего Объединенных сил получили ранения.
Напомним, ранее сообщалось, что 4 марта в Луганской области в результате обстрелов получил тяжелое ранение украинский воин.
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