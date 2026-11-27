Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности Украины 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил агент ФСБ, собиравший разведданные для подготовки серии терактов в Запорожье весной 2024 года

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

Как установило следствие, российская спецслужба планировала организовать взрывы в разных районах областного центра, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в прифронтовом городе.

Для этого агент должен отслеживать автомобили сил обороны и передавать собранную информацию российскому куратору. После вербовки он начал фиксировать места парковки военных автомобилей в Запорожье.

По данным СБУ, задачу россиян выполнял охранник местной энергетической компании. Чтобы привлечь мужчину к сотрудничеству, ФСБ использовала его дочь, проживающую в Москве.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили враждебный замысел и задержали агента в мае 2024 года, когда тот проводил разведку возле военного объекта. При задержании у него изъяли смартфон, который он использовал для связи с российской спецслужбой.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что контрразведка СБУ задержала еще одного корректировщика российских ударов по Запорожской области. Им оказался гражданин РФ, проживавший в прифронтовом населенном пункте и передавал врагу данные об украинских военных объектах.