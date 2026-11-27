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Цены на АЗС продолжают падать. В частности, дизельное топливо, которое не так давно превышало 100 за литр

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 27 ноября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 85,85 гривны за литр (-1,24);

бензин А-95 – 80,54 гривны за литр (-0,95 гривны);

бензин А-92 – 77,66 гривны за литр (-0,28 гривны);

дизтопливо – 95,35 гривны за литр (-1,20 гривны);

автогаз – 61,31 гривны за литр (-0,22 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.