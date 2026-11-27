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Полтавский окружной административный суд признал противоправным решение военно-врачебной комиссии, признавшей годным к службе мужчины с ростом 146 см

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение суда.

Как говорится в материалах дела, в начале апреля мужчина проходил военно-врачебную комиссию на базе 4-й городской клинической больницы Полтавы.

6 апреля ВВК сочла его годным к военной службе. Уже 15 апреля ТЦК издал приказ о мобилизации, а на следующий день мужчину отнесли к личному составу воинской части.Его назначили водителем-сапером инженерно-саперной роты.

По словам адвоката, почти месяц мужчина исполнял обязанности в должности, не пройдя базовой общевойсковой подготовки.

При рассмотрении дела суд обратил внимание на медицинскую карточку истца. В ней сначала был отмечен рост 146 см, однако впоследствии цифры от руки исправили на 150 см.

Председатель ВЛК в ответ на запрос суда подтвердила, что исправление сделала врач-терапевт. Почему она изменила данные, в комиссии объяснить не смогли.

В то же время, реальный рост мужчины подтверждали другие документы. В частности, в военном билете 1993 указано 147 см. А 29 апреля 2026 региональная ВЛК после рассмотрения жалобы официально подтвердила рост 146 см.

Суд также учел статью 82 Расписания болезней, утвержденного приказом Минобороны № 402. Согласно ей, человек с ростом менее 150 см не может быть признан годным к военной службе.

В решении суд назвал постановление ВВК противоправным и указал на злоупотребление со стороны врачей комиссии.

В результате суд отменил постановление ВВК от 6 апреля 2026 г. и обязал командование воинской части издать приказ об увольнении мужчины с военной службы и исключить его из списков личного состава.

Напомним, ранее в общественной организации "Захист Держави" рассказали, что делать, если ВЛК сочла вас пригодным к военной службе, несмотря на существующие заболевания.

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