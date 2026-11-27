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Трагедия произошла в селе Артемовка у железнодорожной станции. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegoioNews.

Предварительно пассажирский поезд сообщением Киев — Харьков сбил 62-летнего местного жителя. Человек переходил железнодорожные пути с велосипедом в руках. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.

"Следователи Бориспольского районного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины)", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Тернопольской области пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП – погиб подросток, травмированы.