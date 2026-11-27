Фото: Днепропетровская ОВА

В течение дня 27 ноября российские войска более 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Ранения получил один человек — 74-летняя женщина, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Днепре повреждены частные дома, учебное заведение и инфраструктура.

В Павлоградском районе под ударом находились Павлоград и Вербковская община. Повреждения получили предприятия и инфраструктура.

В Синельниковском районе российские войска атаковали Яворницкую, Петропавловскую и Николаевскую общины. Изуродованы частные дома и инфраструктура.

В Никопольском районе враг целил по Никополю, Марганецкому, Мировскому и Покровскому общинам.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 27 ноября российские войска в очередной раз атаковали Чернигов беспилотниками . В городе прогремели три взрыва. Было известно одного погибшего мужчину и пострадавшую женщину.