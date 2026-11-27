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В Киеве будут работать более 1500 пунктов обогрева, общая вместимость которых составит около 194 тысяч человек. Среди них город подготовил 101 опорный пункт для длительного пребывания жителей при длительном отсутствии электроэнергии, тепла или воды

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

По его словам, опорные пункты оборудованы генераторами, автономным отоплением и доступом в интернет. Там также предусмотрели запасы питьевой воды и продуктов питания.

Отдельно в этих пунктах обустроили условия пребывания маломобильных людей.

В общей сложности 101 опорный пункт сможет одновременно принять более 41 тысячи человек.

Напомним, что в Киеве разворачивают пункты несокрушимости в Оболонском, Подольском и Святошинском районах, где ситуация с энергообеспечением самая тяжелая.