Фото: Национальная полиция

В Тернопольской области правоохранители разоблачили двух человек, которые организовали фиктивный брак между женщиной с инвалидностью и военнообязанным мужчиной

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, незаконную схему организовали 53-летний житель Чертковского района и его 22-летняя односельчанка. Они нашли военнообязанного мужчину и предложили ему жениться на сестре сообщницы, которая имеет инвалидность.

Фиктивный брак должен стать основанием для отсрочки от призыва, а также разрешить мужу уехать за границу в качестве сопровождающего жены с инвалидностью.

Правоохранители задержали подозреваемых после регистрации брака и получения денег.

Следователи сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу по корыстным мотивам. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Правоохранители также устанавливают другие возможные участники схемы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Ровенской области правоохранители сообщили о подозрении 26-летнему жителю Сарненского района, которого считают организатором незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. За свои услуги он потребовал по 10 тысяч долларов США с каждого.