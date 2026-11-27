Фото: Нацполиция

Авария произошла 19 октября около 14.50 на улице Киевской в областном центре. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegoioNews.

46-летняя женщина была за рулем троллейбуса. Она проявила невнимательность, не снизила скорость при приближении к пешеходному переходу. В результате под колеса троллейбуса попала 89-летняя местная жительница.

Пенсионерку госпитализировали. К сожалению, через несколько дней она умерла.

"Согласно действующему законодательству за совершенное обвиняемой грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого", - говорят правоохранители.

Напомним, в Киевской области водитель сбил несовершеннолетнюю прямо на переходе. Девушка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 17-летнюю пешеходку с травмами госпитализировали.