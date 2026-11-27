Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegoioNews.

На кадрах можно увидеть работу 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница". Защитники за прошлые сутки ударили по орудию, составу боеприпасов россиян. Также накрыли огнем шесть укрытий врага.

"Также среди пораженных целей шесть автомобилей, прицеп, средство радиоэлектронной борьбы и две антенны. Кроме того, во время боевой работы пограничники обезвредили двух окупантов и еще двоих лишили боеспособности", - говорят пограничники.

Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских оккупантов. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.