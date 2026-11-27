Фото: Bring Kids Back UA

27 ноября Украина вернула с временно оккупированных территорий и России девять украинских детей и одного молодого человека. Возвращению, в частности, посодействовала первая леди США Мелания Трамп

Об этом сообщили в рамках инициативы Bring Kids Back UA, передает RegioNews .

Среди возвращенных — двое братьев, разлученных с матерью во время выезда из оккупации. Российские оккупационные власти заставили женщину оставить родной город без сыновей. Один из ребят почти не может ходить.

Также удалось вернуть брата и сестру из Херсона. После смерти матери оккупационные власти планировали отдать детей в интернат, а затем — в российскую семью. Подобную судьбу готовили и 10-летней девочке из Запорожья.

Еще один подросток испытал давление со стороны оккупационных властей. Ему угрожали преследованием даже за общение с сестрой, живущей на подконтрольной Украине территории.

Среди возвращенных — девушка с инвалидностью, которую в начале полномасштабного вторжения депортировали из Олешковского интерната на Херсонщине в Россию. Она сама обратилась за помощью, чтобы уехать, и добивалась возвращения с 2022 года.

Напомним, ранее из оккупации вернули 15-летнюю девочку. Известно, что кафиры угрожали забрать ее от семьи.