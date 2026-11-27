Это пожалуй одна из лучших новостей за сегодня

Это пожалуй одна из лучших новостей за сегодня

Фото из открытых источников

Суд Хорватии упразднил решение о передаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева. Немецкие правоохранители подозревают его в причастности к повреждению газопроводов "Северный поток".

"Апелляционный суд признал преждевременными выводы суда первой инстанции и обязал его получить от немецких судебных органов дополнительные разъяснения относительно соотношения двух европейских ордеров на арест, правовой квалификации и границ уголовного преследования", — рассказали в юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры".

Вопрос об экстрадиции украинца в Германию остается открытым. Но для нас то, что суд отменил решение о выдаче – новость мегаположительная! Кстати, государство вообще никак не помогает в этом процессе. Наверное, потому, что человек не близок к Вове из Династии.