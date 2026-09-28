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28 сентября 2026, 12:23

Россияне атаковали промышленный объект в Запорожье (Обновлено)

28 сентября 2026, 12:23
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Фото: ОВА
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В понедельник, 28 сентября, российские войска нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

Соответствующие службы работают на месте и устанавливают последствия.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Обновлено в 12:50. Предварительно семь пострадавших. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 28 сентября РФ атаковала Украину 165 ударными БПЛА разного типа. Зафиксированы попадания на 14 локациях.

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