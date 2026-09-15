В Киеве мужчину, который годами насиловал двух сыновей сожительницы, приговорили к пожизненному

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве суд признал 45-летнего мужчину виновным в систематическом изнасиловании двух малолетних сыновей его сожительницы, а также в изготовлении и распространении порнографии, в частности, детской. Его приговорили к пожизненному лишению свободы

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

При поддержке публичного обвинения руководителем Киевской городской прокуратуры Шевченковский районный суд Киева признал мужчину виновным в совершении преступлений.

О сексуальном насилии со стороны сожителя матери дети долгое время не рассказывали. По данным прокуратуры, один из мальчиков впоследствии из-за рисунка сообщил о том, что с ним происходит. В ходе расследования выяснилось, что насилие совершали в отношении обоих детей.

На тот момент мальчикам было 10 и 14 лет, а насилие продолжалось несколько лет. Один из детей описывал действия мужчины как "взрослые игры, о которых никому нельзя говорить". Длительное насилие повлекло за собой детям психологические травмы.

Суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы. В то же время приговор оспаривается, поскольку осужденный вины не признает.

Отдельно суд признал виновной мать детей. Ее обвиняли в изготовлении, хранении с целью сбыта и распространении порнографии, в частности детской, а также в том, что она знала о насилии сожителя по отношению к ее сыновьям, но не препятствовала этому.

Женщине назначили 15 лет лишения свободы. Прокуратура оспаривает это решение, поскольку просила для нее назначить пожизненное лишение свободы.

Сейчас ребятам 13 и 19 лет. Их воспитывают родственники: одного забрал родной отец, другого – бабушка.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины.