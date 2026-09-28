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В понедельник, 28 сентября, российские войска атаковали отделение логистической компании в Синельниково на Днепропетровщине

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате удара вспыхнул масштабный пожар, который спасатели уже локализовали.

К сожалению, в результате атаки погиб один человек. Еще три человека получили ранения, среди них – 15-летний парень, который сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

На месте удара продолжается поисково-спасательная операция – еще несколько человек не выходят на связь.

Напомним, в Броварском районе Киевской области зафиксировали последствия вражеской атаки. В одном из населенных пунктов возник пожар на территории складского объекта.