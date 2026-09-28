На Тернопільщині розслідують можливе зґвалтування в школі-інтернаті

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На Тернопільщині правоохоронці перевіряють інформацію про можливе вчинення дій сексуального характеру в одній зі шкіл-інтернатів області

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Повідомлення про інцидент надійшло правоохоронцям від голови піклувальної ради навчального закладу. На місці поліцейські встановили, що подія сталася між двома вихованцями інтернату.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування неповнолітньої особи.

У межах кримінального провадження призначено судово-медичні експертизи. Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, щоб встановити всі обставини події.

Нагадаємо, що у Києві суд визнав 45-річного чоловіка винним у систематичному зґвалтуванні двох малолітніх синів його співмешканки, а також у виготовленні та розповсюдженні порнографії, зокрема дитячої. Його засудили до довічного позбавлення волі.