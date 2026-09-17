Смертельна ДТП на Тернопільщині: мотоцикліст збив 87-річного пішохода

Фото: Національна поліція

На Тернопільщині минулої доби сталася смертельна ДТП, у якій загинув 87-річний пішохід

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія трапилася близько 6:45 у Заліщиках. За попередніми даними, 37-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, наїхав на літнього чоловіка.

Потерпілого з отриманими травмами доправили до лікарні, однак врятувати його не вдалося.

Ще одна ДТП сталася близько 8:00 у Тернополі на вулиці Гетьмана Мазепи. 46-річний житель Львівщини за кермом автомобіля Opel Movano наїхав на 17-річну дівчину. Її госпіталізували.

У водіїв обох транспортних засобів відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі встановлюють причини та обставини аварій.

Нагадаємо, на Львівщині вантажівка на смерть збила 34-річного пішохода. Водію світить від трьох до восьми років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.