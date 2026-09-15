75 тыс. евро взяток и 11,5% "отката": НАБУ разоблачило схему в налоговой на Тернопольщине

Фото: НАБУ и САП

НАБУ и САП разоблачили в Главном управлении ГНС в Тернопольской области схему систематического получения взяток от местных предприятий

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, заместитель начальника областного управления ГНС и руководитель одного из территориальных подразделений наладили схему обогащения, связанную с результатами налоговых проверок.

Налоговики выявляли якобы многомиллионные нарушения, после чего предлагали предпринимателям уменьшить сумму штрафов, отмечаемых в официальных документах.

В течение весны-лета 2026 фигуранты получили от представителя двух предприятий 75 тысяч евро неправомерной выгоды.

В июне, по данным следствия, налоговики также требовали от другой компании 11,5% суммы бюджетного возмещения НДС за беспрепятственное получение более 14,6 млн грн.

Во время передачи средств через посредника правоохранители разоблачили преступление. Заместитель начальника ГУ ГНС в Тернопольской области и ее подчиненный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Обом сообщили о подозрении.

Правоохранители также проверяют возможную причастность к схеме других служащих ГУ ГНС в Тернопольской области.

Напомним, в Сумской области разоблачили двух чиновников налоговой службы. Они обещали правоохранителю не применять штрафы при проверке, если он заплатит им 80 тысяч гривен.