В "ПриватБанке" проблемы с платежами и переводами: что известно

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Во вторник, 15 сентября, в "ПриватБанке" произошел технический сбой во время проведения платежей и переводов

Об этом сообщили в самом финучреждении, передает RegioNews.

Там отметили, что специалисты уже работают над возобновлением стабильной работы сервисов.

"Похоже, наши платежи и переводы устроили себе незапланированный перерыв. Мы уже все чиним, чтобы как можно быстрее вернуть стабильную работу", – говорится в сообщении банка.

Клиенты банка также сообщают о проблемах с обслуживанием. В частности, в соцсети Threads украинцы жалуются, что не могут перевести деньги.

Напомним, в "ПриватБанке" 15 августа возникли технические проблемы в работе нескольких сервисов. Из-за сбоя у клиентов были трудности с безналичной оплатой и использованием платежных терминалов.