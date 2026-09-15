75 тис. євро хабарів і 11,5% "відкату": НАБУ викрило схему в податковій на Тернопільщині
НАБУ і САП викрили у Головному управлінні ДПС у Тернопільській області схему систематичного отримання хабарів від місцевих підприємств
Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, заступниця начальника обласного управління ДПС та керівник одного з територіальних підрозділів налагодили схему збагачення, пов’язану з результатами податкових перевірок.
Податківці виявляли нібито багатомільйонні порушення, після чого пропонували підприємцям зменшити суму штрафів, які зазначали в офіційних документах.
Протягом весни-літа 2026 року фігуранти отримали від представника двох підприємств 75 тисяч євро неправомірної вигоди.
У червні, за даними слідства, податківці також вимагали від іншої компанії 11,5% від суми бюджетного відшкодування ПДВ за безперешкодне отримання понад 14,6 млн грн.
Під час передачі коштів через посередника правоохоронці викрили злочин. Заступницю начальника ГУ ДПС у Тернопільській області та її підлеглого затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Обом повідомили про підозру.
Правоохоронці також перевіряють можливу причетність до схеми інших службовців ГУ ДПС у Тернопільській області.
Нагадаємо, в Сумській області викрили двох чиновників податкової служби. Вони обіцяли правоохоронцю не застосовувати штрафи під час перевірки, якщо він заплатить їм 80 тисяч гривень.