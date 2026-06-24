Поисковая операция на Закарпатье завершилась: спасатели нашли тело 10-летнего мальчика

Фото: ГСЧС Закарпатье

На Закарпатье завершили поисковую операцию 10-летнего мальчика, которого ранее отнесло течение реки Тиса

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Тело ребенка 24 июня спасатели обнаружили примерно в четырех километрах от места исчезновения – в водоеме вблизи села Тросник Виноградовской общины.

Поисковая операция длилась более двух суток.

В поисках были привлечены полиция, спасатели ГСЧС, водолазы, беспилотники и местные жители.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливающая все обстоятельства трагедии.

Напомним, 10-летнего мальчика унесло течением во время отдыха на реке в селе Гетыня Береговского района. По данным полиции, во время купания четырех детей сильное течение подхватило их, однако трое смогли спастись, зацепившись за деревья и с помощью взрослых.