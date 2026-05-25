25 травня 2026, 11:37

15 млн грн держмайна: на Тернопільщині провернули масштабну схему

Фото: ДБР
Працівники ДБР у взаємодії зі Службою безпеки викрили посадовця Монастириської міської ради на незаконних реєстраційних діях із державним майном

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, у лютому 2022 року керівник реєстраційного підрозділу здійснив неправомірні реєстраційні дії та оформив за приватними структурами право власності на об’єкти незавершеного будівництва, розташовані на території оборонного підприємства.

Слідчі встановили, що посадовець, достеменно знаючи про відсутність законних підстав, вніс неправдиві відомості до державного реєстру. Надалі він вживав додаткових дій, спрямованих на вибуття майна з державної власності.

Йдеться про три земельні ділянки загальною площею близько 1,4 га, вартість яких перевищує 15 мільйонів гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України – несанкціоновані дії з інформацією, що оброблюється в автоматизованих системах.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Наразі слідство перевіряє можливе отримання неправомірної вигоди та встановлює інших причетних осіб.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки спільно з БЕБ та за сприяння Міністра оборони України викрила масштабну схему розкрадення коштів. Йдеться про державні закупівлі для ЗСУ. Ділки штучно здешевили для себе вартість товарів, а отриману різницю забрали собі.

