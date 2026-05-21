14:55  21 мая
В Харькове разоблачили адвокатку, которая делала из мужчин отцов-одиночек
13:00  21 мая
В Ровенской области мужчина жестоко расправился с односельчанкой
10:17  21 мая
В Николаевской области военный железной трубой забил до смерти побратима
UA | RU
UA | RU
21 мая 2026, 13:55

Просили не открывать дело: в Тернопольской области полицейского поймали на взятке

21 мая 2026, 13:55
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Тернопольской области разоблачили оперативника полиции. Оказалось, он просил взятку

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснила прокуратура, правоохранитель искусственно "создал проблему" для местного жителя, работающего в спасательной службе. Он заявил, что мужчина якобы незаконно обрабатывал чужой земельный участок, после чего начал угрожать уголовной ответственностью.

Затем полицейский приехал в пожарно-спасательную часть, где работает мужчина, и озвучил "прайс" за помощь: 1200 долларов США. За эти деньги он обещал не передавать материалы следователям и прокурорам и не инициировать уголовное производство. Муж обратился к правоохранителям. Полицейский был задержан после получения денег.

Полицейского отстранили от должности. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залогу почти 200 тысяч гривен.

Как сообщалось, НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт против народного депутата Виктора Бондаря, бывшего должностного лица Укрзализныци и еще трех человек за завладение средствами предприятия при закупке кабельно-проводниковой продукции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взятка коррупция Тернопольская область
Антимонопольный оштрафовал компании по орбите экс-директора Киевского метрополитена Брагинского
20 мая 2026, 19:35
Скандал в Нацполиции: руководство отстранило чиновников из-за подозрений во взяточничестве
20 мая 2026, 17:29
Взятки в МВД: в нескольких областях задержали высокопоставленных чиновников – нардеп назвал имена
20 мая 2026, 09:29
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Апелляция не помогла: ВАКС оставил Ермаку залог в 140 млн грн
21 мая 2026, 16:41
Обстрел Сум: шесть раненых, среди которых ребенок
21 мая 2026, 16:07
"На подарки налоговикам": в Запорожье мошенники "развели" предпринимателей на 700 тысяч гривен
21 мая 2026, 15:59
Оккупанты ударили по аграрному бизнесу на Харьковщине
21 мая 2026, 15:50
СБУ разнесла штаб ФСБ РФ: Зеленский показал видео
21 мая 2026, 15:50
Российские войска ударили дроном по жилому дому в Дружковке
21 мая 2026, 15:27
В Харькове разоблачили адвокатку, которая делала из мужчин отцов-одиночек
21 мая 2026, 14:55
В Киеве чиновники "украли" выплаты детей-сирот
21 мая 2026, 14:30
Пограничники показали, как уничтожили два склада горючего и обезвредили минные заграждения оккупантов
21 мая 2026, 14:22
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Все блоги »