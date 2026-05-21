Просили не открывать дело: в Тернопольской области полицейского поймали на взятке

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснила прокуратура, правоохранитель искусственно "создал проблему" для местного жителя, работающего в спасательной службе. Он заявил, что мужчина якобы незаконно обрабатывал чужой земельный участок, после чего начал угрожать уголовной ответственностью.

Затем полицейский приехал в пожарно-спасательную часть, где работает мужчина, и озвучил "прайс" за помощь: 1200 долларов США. За эти деньги он обещал не передавать материалы следователям и прокурорам и не инициировать уголовное производство. Муж обратился к правоохранителям. Полицейский был задержан после получения денег.

Полицейского отстранили от должности. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залогу почти 200 тысяч гривен.

