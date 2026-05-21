Украинцам пересчитают плату за тепло и горячую воду: что изменило правительство

Кабинет Министров уточнил механизм пересчета стоимости теплоснабжения и горячей воды в случаях чрезвычайных ситуаций

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

По ее словам, речь идет о ситуациях, когда потребители оставались без тепла или горячей воды, или получали услуги ненадлежащего качества в результате российских атак.

Правительственное решение предусматривает увеличение размера перерасчета и учет фактического объема и качества предоставляемых услуг. Также документ делает перерасчет обязательным для всех поставщиков тепла и горячей воды, независимо от региона.

Кроме того, органы местного самоуправления получат возможность компенсировать часть расходов коммунальных предприятий из резервных фондов.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил, что долги Харькова за коммунальные услуги на 1 февраля достигают почти 20 млрд. грн.

