В Днепропетровской области разоблачили псевдоволонтера, который зарабатывал на авто для ВСУ

В Кривом Роге задержан мужчина, который продавал авто из-за границы. Эти машины были предназначены для ВСУ

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.



55-летний мужчина искал и ввозил в Украину элитные автомобили под видом помощи для военных. Он пользовался печатью благотворительной организации, которую одолжил у знакомого, а также подделывал гарантийные письма.



С поддельными документами он ввез в Украину как минимум 11 автомобилей. Затем эти машины были не переданы военным, а проданы. Ущерб государству оценивают около 2 миллионов гривен.

