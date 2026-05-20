20 мая 2026, 09:29

Взятки в МВД: в нескольких областях задержали высокопоставленных чиновников – нардеп назвал имена

Иллюстративное фото: из открытых источников
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил о задержании нескольких чиновников правоохранительных органов во время получения неправомерной выгоды

Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

По словам Гончаренко, всем фигурантам объявлено подозрение по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды.

Среди лиц, которых называет нардеп, представители разных подразделений Министерства внутренних дел Украины и областных управлений полиции, в частности:

  • помощник заместителя министра МВД Тетери – В.В. Воробей;
  • начальник полиции Ивано-Франковской области С.В. Беспалько;
  • заместитель начальника полиции Ивано-Франковской области В.В. Ятюк;
  • первый заместитель начальника следственного управления полиции Тернопольской области А.Б. Ткачик;
  • заместитель начальника полиции Житомирской области И.Д. Гулеватый.

Кроме того, народный депутат отметил, что появилась информация об обысках, которые НАБУ проводит у начальника Главного управления Нацполиции Тернопольской области. Отмечается, что эти обыски относятся к другому делу.

В то же время официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов нет.

Напомним, СБУ, ГБР и Нацполиция разоблачили новые схемы продажи "тыловых" должностей в армии. Подозрения получили командиры в разных областях. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

