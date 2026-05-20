Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил о задержании нескольких чиновников правоохранительных органов во время получения неправомерной выгоды

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

По словам Гончаренко, всем фигурантам объявлено подозрение по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды.

Среди лиц, которых называет нардеп, представители разных подразделений Министерства внутренних дел Украины и областных управлений полиции, в частности:

помощник заместителя министра МВД Тетери – В.В. Воробей;

начальник полиции Ивано-Франковской области С.В. Беспалько;

заместитель начальника полиции Ивано-Франковской области В.В. Ятюк;

первый заместитель начальника следственного управления полиции Тернопольской области А.Б. Ткачик;

заместитель начальника полиции Житомирской области И.Д. Гулеватый.

Кроме того, народный депутат отметил, что появилась информация об обысках, которые НАБУ проводит у начальника Главного управления Нацполиции Тернопольской области. Отмечается, что эти обыски относятся к другому делу.

В то же время официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов нет.

