21 мая 2026, 08:21

В Харькове водитель Audi насмерть сбил 18-летнего парня

Фото: Национальная полиция
В Немышлянском районе полиция устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 20 мая около 21:30 на проспекте Героев Харькова

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате аварии погиб 18-летний парень. Также травмы получила женщина – ее госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, вечером 19 мая в Сумской области водитель Audi сбил женщину с 4-летним ребенком на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

