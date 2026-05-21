В Харькове водитель Audi насмерть сбил 18-летнего парня
В Немышлянском районе полиция устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 20 мая около 21:30 на проспекте Героев Харькова
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате аварии погиб 18-летний парень. Также травмы получила женщина – ее госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Напомним, вечером 19 мая в Сумской области водитель Audi сбил женщину с 4-летним ребенком на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.