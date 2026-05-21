Правоохранители разоблачили родителей, которые на протяжении нескольких лет снимали порнографические материалы с участием своей маленькой дочери и совершали по отношению к ней развратные действия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Пользуясь доверием девочки, обнаженного ребенка родители фотографировали и снимали на видео. Установлено, что развращение девочки началось, когда ему было два года.

Во время обыска в доме семьи правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами этой деятельности.

Служба по делам детей изъяла девочку из семьи. Она находится в больнице на обследовании.

Супругам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 301 и ч. 2 ст. 156 УК Украины (изготовление детской порнографии по предварительному сговору группой лиц, принуждение малолетней к участию в ее создании и совершение развратных действий членами семьи). Отцу дополнительно инкриминируют умышленное хранение детской порнографии (ч. 1 ст. 301-1 УК Украины).

Суд заключил фигурантам под стражу без возможности внесения залога. Свою вину супруги не признают, заявляя, что фото и видео делались для "семейного архива".

