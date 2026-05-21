Просили не відкривати справу: на Тернопільщині поліцейського піймали на хабарі

Як з'ясувала прокуратура, правоохоронець штучно "створив проблему" для місцевого жителя, який працює у рятувальній службі. Він заявив, що чоловік нібито незаконно незаконно обробляв чужу земельну ділянку, після чого почав погрожувати кримінальною відповідальністю.

Потім поліцейський приїхав до пожежно-рятувальної частини, де працює чоловік, і озвучив "прайс" за допомогу: 1 200 доларів США. За ці гроші він обіцяв не передавати матеріали слідчим і прокурорам та не ініціювати кримінальне провадження. Чоловік звернувся до правоохоронців. Поліцейського затримали після отримання грошей.

Наразі поліцейського відсторонили від посади. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави майже 200 тисяч гривень.

