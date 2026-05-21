14:55  21 травня
У Харкові викрили адвокатку, яка робила з чоловіків батьків-одинаків
13:00  21 травня
На Рівненщині чоловік жорстоко розправився з односельчанкою
10:17  21 травня
На Миколаївщині військовий залізною трубою забив до смерті побратима
UA | RU
UA | RU
21 травня 2026, 13:55

Просили не відкривати справу: на Тернопільщині поліцейського піймали на хабарі

21 травня 2026, 13:55
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У Тернопільській області викрили оперативника поліції. Виявилось, він просив хабар

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясувала прокуратура, правоохоронець штучно "створив проблему" для місцевого жителя, який працює у рятувальній службі. Він заявив, що чоловік нібито незаконно незаконно обробляв чужу земельну ділянку, після чого почав погрожувати кримінальною відповідальністю.

Потім поліцейський приїхав до пожежно-рятувальної частини, де працює чоловік, і озвучив "прайс" за допомогу: 1 200 доларів США. За ці гроші він обіцяв не передавати матеріали слідчим і прокурорам та не ініціювати кримінальне провадження. Чоловік звернувся до правоохоронців. Поліцейського затримали після отримання грошей.

Наразі поліцейського відсторонили від посади. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави майже 200 тисяч гривень.

Як повідомлялось, НАБУ та САП направили до суду обвинувальний акт проти народного депутата Віктора Бондаря, колишнього посадовця Укрзалізниці та ще трьох осіб за заволодіння коштами підприємства під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар корупція Тернопільська область
Антимонопольний оштрафував компанії з орбіти екс-директора Київського метрополітену Брагінського
20 травня 2026, 19:35
Скандал у Нацполіції: керівництво відсторонило посадовців через підозри у хабарництві
20 травня 2026, 17:29
Хабарі в МВС: у кількох областях затримали високопосадовців – нардеп назвав імена
20 травня 2026, 09:29
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Апеляція не допомогла: ВАКС залишив Єрмаку заставу у 140 млн грн
21 травня 2026, 16:41
Обстріл Сум: шестеро поранених, серед яких дитина
21 травня 2026, 16:07
"На подарунки податківцям": у Запоріжжі шахраї "розвели" підприємців на 700 тисяч гривень
21 травня 2026, 15:59
Окупанти вдарили по аграрному бізнесу на Харківщині
21 травня 2026, 15:50
СБУ рознесла штаб ФСБ РФ: Зеленський показав відео
21 травня 2026, 15:50
Російські війська вдарили дроном по житловому будинку у Дружківці
21 травня 2026, 15:27
У Харкові викрили адвокатку, яка робила з чоловіків батьків-одинаків
21 травня 2026, 14:55
У Києві чиновники "вкрали" виплати дітей-сиріт
21 травня 2026, 14:30
Прикордонники показали, як знищили два склади пального та знешкодили мінні загородження окупантів
21 травня 2026, 14:22
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »