21 мая 2026, 12:35

В Черкасской области задержали торговца оружием и наркотиками

Фото: полиция
Правоохранители задокументировали факт продажи фигурантом метадона и пистолета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Каневе полицейские разоблачили 44-летнего местного жителя на незаконном сбыте оружия и наркотиков. Правоохранители задержали его при попытке продать пистолет и таблетки метадона за 10 тысяч гривен.

Во время обыска в помещении задержанного полицейские изъяли вещества растительного происхождения и патроны разного калибра. Все улики направили на экспертизу.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) и ч. 1 ст. 307 (незаконный сбыт наркотических средств) УК Украины.

Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали торговца оружием – мужчина продавал автоматы и боевые гранаты.

