В Черкасской области задержали торговца оружием и наркотиками
Правоохранители задокументировали факт продажи фигурантом метадона и пистолета
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Каневе полицейские разоблачили 44-летнего местного жителя на незаконном сбыте оружия и наркотиков. Правоохранители задержали его при попытке продать пистолет и таблетки метадона за 10 тысяч гривен.
Во время обыска в помещении задержанного полицейские изъяли вещества растительного происхождения и патроны разного калибра. Все улики направили на экспертизу.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) и ч. 1 ст. 307 (незаконный сбыт наркотических средств) УК Украины.
Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.
