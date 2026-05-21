Следователи завершили расследование в отношении 39-летнего жителя Кропивницкого. Его обвиняют в совершении аварии, повлекшей смерть человека

Материалы дела переданы в суд.

Мужчину будут судить за рассмотрение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло 29 марта около 20:35 вблизи села Давыдковцы Хмельницкого района. Мужчина, управляя авто Mazda CX-5, столкнулся с авто Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 28-летняя женщина.

В результате столкновения водитель Daewoo погибла на месте. Двое ее детей в возрасте 1 и 6 лет, находившиеся в салоне, получили травмы.