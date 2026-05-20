Антимонопольный оштрафовал компании по орбите экс-директора Киевского метрополитена Брагинского

Антимонопольный комитет оштрафовал компании, связанные с эксдиректором Киевского метрополитена. Речь идет о 1,3 миллиона гривен за сговор на тендерах

Теперь Антимонопольный комитет, кроме штрафа, запретил компаниям, связанным с эксдиректором Киевского метрополитена Брагинским, в течение трех лет участвовать в тендерах. Речь идет о ООО "99 продакшн" и ФЛП Светланы Ильиной.

Журналисты отметили, что Светлана Ильина была главной бухгалтером ООО "Спецодежда Украины". Сначала владелицей и директором компании была мать Брагинского, а впоследствии – его сестра. По данным в Prozorro, этот ФЛП получил тендеры на 17 миллионов гривен.

Также Ильина конкурировала с ООО "99 продакшн". Владельцем оказался давний бизнес-партнер Брагинского Кирилл Кривец, а директором в 2016–2018 годах – двоюродная сестра Брагинского. Эта компания годами снабжала одежду Киевского метрополитена. Это контракты на 18 миллионов гривен. Контракты начались после того, как предприятие возглавил Виктор Брагинский.

АМКУ рассмотрел дело и установил, что "конкуренты" действительно возбудили законодательство о защите от экономической конкуренции. В частности, комитет наложил штрафы на общую сумму 1,3 млн. грн: ООО "99 продакшн" оштрафовали на 796 тыс. грн, а Светлану Ильину – на 575 тыс. грн. Теперь эти компании не могут участвовать в тендерах в течение трех лет.

Напомним, также в прошлом году правоохранители сообщили о подозрении директору строительной компании из-за завышения стоимости работ по ремонту электролиний метрополитена.