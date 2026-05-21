В Ровенской области офицер создал "строительный батальон" из подчиненных

В Ровенской области задержали и сообщили о подозрении первому заместителю командира учебного центра, который организовал уклонение от службы для подчиненных

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, вместо выполнения военных обязанностей несколько военнослужащих по указанию должностного лица занимались ремонтом дома, где он проживает вместе с сожительницей, которая также проходит службу в этой воинской части.

Правоохранители установили, что ремонтные работы начались весной 2025 года.

Офицер в сговоре с другими должностными лицами организовал привлечение военных к строительным работам в новостройке площадью около 120 квадратных метров в селе Александрия Ровенского района. Дом фактически принадлежит матери его сожительницы.

К моменту разоблачения военнослужащие вместо службы в своих подразделениях полностью заменили крышу дома, выполнили бетонные работы, провели подготовку территории и закупили материалы для установки забора.

Несмотря на отсутствие на службе, им продолжали безосновательно начислять денежное обеспечение.

ГБР задержало офицера и двух его подчиненных, выполнявших ремонтные работы.

Чиновнику сообщено о подозрении в организации уклонения от военной службы, а двум военным – в уклонении от службы. Действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса.

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее ГБР завершило расследование в отношении заместителя командира одной из воинских частей Львовщины. Чиновник отправлял подчиненных выполнять частные работы вместо несения службы.