В Киеве чиновники "украли" выплаты детей-сирот

Чиновник Подольской РГА получил подозрение от правоохранителей. Оказалось, что детям-сиротам не выплатили сотни тысяч гривен помощи

Руководителю одного из управлений районной госадминистрации ранее уже сообщали о подозрении из-за невыплаты более 188 тысяч гривен гарантированной государством единовременной помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Теперь правоохранители рассказали о подозрении должностному лицу Подольской РГА из-за невыплаты 425 тысяч гривен помощи этим детям. В течение 2023-2025 годов чиновник не обеспечил выполнение предусмотренных законом процедур по начислению и выплате средств 23 выпускникам учебных заведений Подольского района Киева.

В результате дети не получили гарантированную денежную помощь почти на полмиллиона гривен.

