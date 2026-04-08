В Тернополе мужчину подозревают в изнасиловании 14-летнего подростка

Фото: Прокуратура Украины

Мужчина, по данным следствия, причастен к изнасилованию 14-летнего подростка и втягиванию детей в создание порнографического контента

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В начале января 2025 года 60-летний мужчина познакомился с несовершеннолетним через Instagram. Во время переписки он демонстрировал благосклонность, предлагал финансовую помощь и постепенно установил доверительные отношения с ребенком.

Впоследствии предложил подростку регулярно приходить в квартиру, принадлежавшую его матери. Войдя в доверие и имея значительное влияние на ребенка, во время одной из таких встреч он изнасиловал парня.

В то же время, по данным следствия, подозреваемый через Telegram контактировал с несовершеннолетними из разных городов, в частности Винници и Белой Церкови. За денежное вознаграждение дети присылали ему порнографический контент.

Во время обыска у подозреваемого изъяли мобильный телефон, смартчасы и компьютерную технику. На его ноутбуке обнаружили более 80 файлов, принадлежащих детской порнографии.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 156-1, ч. 1 ст. 301-1 УК Украины. Сейчас он находится под стражей.

