08 апреля 2026, 10:51

В Тернополе мужчину подозревают в изнасиловании 14-летнего подростка

08 апреля 2026, 10:51
Фото: Прокуратура Украины
Мужчина, по данным следствия, причастен к изнасилованию 14-летнего подростка и втягиванию детей в создание порнографического контента

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В начале января 2025 года 60-летний мужчина познакомился с несовершеннолетним через Instagram. Во время переписки он демонстрировал благосклонность, предлагал финансовую помощь и постепенно установил доверительные отношения с ребенком.

Впоследствии предложил подростку регулярно приходить в квартиру, принадлежавшую его матери. Войдя в доверие и имея значительное влияние на ребенка, во время одной из таких встреч он изнасиловал парня.

В то же время, по данным следствия, подозреваемый через Telegram контактировал с несовершеннолетними из разных городов, в частности Винници и Белой Церкови. За денежное вознаграждение дети присылали ему порнографический контент.

Во время обыска у подозреваемого изъяли мобильный телефон, смартчасы и компьютерную технику. На его ноутбуке обнаружили более 80 файлов, принадлежащих детской порнографии.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 156-1, ч. 1 ст. 301-1 УК Украины. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, Верховный суд начал новое апелляционное рассмотрение дела по сексуальному насилию над 14-летней девочкой в Мукачевском районе Закарпатской области. Преступление произошло в августе 2021 года.

