07 апреля 2026, 14:24

На Харьковщине 16-летняя девочка родила ребенка от родного отца

07 апреля 2026, 14:24
Фото: Прокуратура Украины
В марте этого года в одном из сел Лозовского района Харьковской области 16-летняя девушка с умственной отсталостью родила недоношенного ребенка

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что результаты ДНК-исследования показали, что отцом новорожденной является ее родитель.

Правоохранители установили, что мужчина, осознавая психическое состояние дочери и ее неспособность сопротивляться, воспользовался ее беспомощностью. По версии следствия, он совершил сексуальное насилие в состоянии алкогольного опьянения, когда дома не было жены и других четырех несовершеннолетних детей.

Лозовская окружная прокуратура сообщила мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 152 УК Украины – изнасилование несовершеннолетнего лица, с которым он находится в семейных отношениях. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Руководитель прокуратуры Сергей Колесник отметил, что действия подозреваемого являются циничным нарушением прав ребенка и что следствие приложит все усилия для сбора доказательств и привлечения его к ответственности. Следствие продолжается.

Напомним, в Полтавской области мужчина получил подозрение в изнасиловании ребенка. Оказалось, что девочка родила от него ребенка. Злоумышленнику светит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

