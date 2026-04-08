У Тернополі чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 14-річного підлітка

Чоловік, за даними слідства, причетний до зґвалтування 14-річного підлітка та втягування дітей у створення порнографічного контенту

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

На початку січня 2025 року 60-річний чоловік познайомився з неповнолітнім через Instagram. Під час листування він демонстрував прихильність, пропонував фінансову допомогу та поступово встановив довірливі стосунки з дитиною.

Згодом запропонував підлітку регулярно приходити до квартири, що належала його матері. Увійшовши в довіру та маючи значний вплив на дитину, під час однієї з таких зустрічей він зґвалтував хлопця.

Водночас, за даними слідства, підозрюваний через Telegram контактував із неповнолітніми з різних міст, зокрема Вінниці та Білої Церкви. За грошову винагороду діти надсилали йому порнографічний контент.

Під час обшуку у підозрюваного вилучили мобільний телефон, смартгодинник та комп’ютерну техніку. На його ноутбуці виявили понад 80 файлів, що належать до дитячої порнографії.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 156-1, ч. 1 ст. 301-1 КК України. Наразі він перебуває під вартою.

