06 апреля 2026, 10:29

Более 200 кг наркотиков: в Тернопольской области ликвидировали организованную наркогруппу

Фото: Национальная полиция
Правоохранители Тернопольщины ликвидировали деятельность организованной наркогруппы, которая наладила полный цикл изготовления и сбыта наркотиков по всей Украине

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что в ходе спецоперации проведено более 50 обысков, изъяты десятки килограммов наркотических веществ, лабораторное оборудование и значительные суммы наличных денег.

Среди изъятого:

  • около 200 кг метадона и 127 кг экстракта опия, из которых можно изготовить более 2 миллионов доз;
  • 20 тонн прекурсоров, 20 кг каннабиса и 25 кг маковой соломы;
  • 6 автомобилей и более 5 млн грн наличными и в иностранной валюте;
  • лаборатория на 300 кв. м, замаскированная под фермерское хозяйство.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотиков на "черном" рынке составляет около 700 млн грн.

12 фигурантам сообщено о подозрении, 10 из них уже задержаны. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Спецоперацию провели работники управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями, оперативниками и уголовным анализом, при силовой поддержке спецподразделений КОРД и РПОП, а также при участии СБУ.

Напомним, правоохранители в Ивано-Франковской области прекратили деятельность преступной группы, которая специализировалась на производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Участниками группы стали четверо местных жителей: два 18-летних парня, один несовершеннолетний и 37-летний сообщник.

СБУ наркотики полиция Тернопольская область наркобизнес метадон распространение
