12:24  06 квітня
На Прикарпатті чоловік вкрав 220 тисяч гривень із рахунку пенсіонерки
10:15  06 квітня
В Одесі 6 квітня оголосили Днем жалоби
08:22  06 квітня
На Рівненщині зникли двоє дітей: 3-річний хлопчик потонув, ще одного розшукують
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2026, 10:29

Понад 200 кг наркотиків: на Тернопільщині ліквідували організовану наркогрупу

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Тернопільщини ліквідували діяльність організованої наркогрупи, яка налагодила повний цикл виготовлення та збуту наркотиків по всій Україні

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що під час спецоперації проведено понад 50 обшуків, вилучено десятки кілограмів наркотичних речовин, лабораторне обладнання та значні суми готівки.

Серед вилученого:

  • близько 200 кг метадону та 127 кг екстракту опію, з яких можна виготовити понад 2 мільйони доз;
  • 20 тонн прекурсорів, 20 кг канабісу та 25 кг макової соломи;
  • 6 автомобілів та понад 5 млн грн готівкою та в іноземній валюті;
  • лабораторія на 300 кв. м, замаскована під фермерське господарство.

За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотиків на "чорному" ринку сягає близько 700 млн грн.

12 фігурантам повідомлено про підозру, 10 з них уже затримані. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Спецоперацію провели працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими, оперативниками та кримінальним аналізом, за силової підтримки спецпідрозділів КОРД та РПОП, а також за участі СБУ.

Нагадаємо, правоохоронці на Івано-Франківщині припинили діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалася на виробництві та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин. Учасниками групи стали четверо місцевих мешканців: двоє 18-річних хлопців, один неповнолітній та 37-річний спільник.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі відео »
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Володимир Поперешнюк
Всі блоги »