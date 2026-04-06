Понад 200 кг наркотиків: на Тернопільщині ліквідували організовану наркогрупу

Правоохоронці Тернопільщини ліквідували діяльність організованої наркогрупи, яка налагодила повний цикл виготовлення та збуту наркотиків по всій Україні

Зазначається, що під час спецоперації проведено понад 50 обшуків, вилучено десятки кілограмів наркотичних речовин, лабораторне обладнання та значні суми готівки.

Серед вилученого:

близько 200 кг метадону та 127 кг екстракту опію, з яких можна виготовити понад 2 мільйони доз;

20 тонн прекурсорів, 20 кг канабісу та 25 кг макової соломи;

6 автомобілів та понад 5 млн грн готівкою та в іноземній валюті;

лабораторія на 300 кв. м, замаскована під фермерське господарство.

За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотиків на "чорному" ринку сягає близько 700 млн грн.

12 фігурантам повідомлено про підозру, 10 з них уже затримані. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Спецоперацію провели працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими, оперативниками та кримінальним аналізом, за силової підтримки спецпідрозділів КОРД та РПОП, а також за участі СБУ.

